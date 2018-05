Actualidade

O grupo 'jihadista' Boko Haram demorará anos a ser "completamente eliminado", apesar das vitórias militares que o enfraqueceram, defendeu hoje o representante especial da ONU para a África Ocidental e o Sahel.

"O Boko Haram provou ser um grupo resistente. Penso que será preciso tempo para o eliminar totalmente", disse Mohamed Ibn Chambas, representante especial para a região do secretário-geral da ONU, António Guterres.

"Aquilo que estamos a ver é que o Boko Haram faz agora parte da rede internacional do terrorismo", prosseguiu Chambas, à margem de uma cimeira regional no Lago Chade em Maiduguri, capital do estado nigeriano de Borno, onde nasceu o grupo 'jihadista'.