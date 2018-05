Actualidade

O Presidente sul-coreano chegou hoje ao Japão para se juntar ao líder nipónico e ao primeiro-ministro chinês na primeira cimeira trilateral em mais de dois anos, para discutir a desnuclearização norte-coreana e melhorar os laços dos três países.

Vão participar na cimeira de hoje o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, o Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, e o primeiro-ministro chinês, Li Kegiang.

As autoridades japonesas consideraram que esta reunião acontece num momento crucial, depois da histórica cimeira intercoreana e antes do encontro do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o líder do regime norte-coreano, Kim Jong-un, para debater a desnuclearização da península, que deverá realizar-se em meados de junho, em Singapura.