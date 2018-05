Actualidade

Um coletivo de estudantes universitários nicaraguenses classificou hoje como "ilegítima" a comissão criada pelo parlamento para investigar a morte de pelo menos 47 pessoas nas manifestações contra o Governo realizadas nas últimas três semanas.

Em comunicado, os estudantes declararam que "faltam à comissão verdade, justiça e paz - criada no passado domingo pelo parlamento de maioria pró-governamental e composta por elementos próximos do Governo - legitimidade e apoio" e exigiram a criação de uma outra, "pluralista, justa e fiável", como condição prévia para qualquer diálogo.

Segundo o presidente da comissão, Gustavo Porras, próximo do Presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, a entidade terá as mãos totalmente livres para realizar as investigações necessárias sobre as 47 mortes ocorridas durantes confrontos com a polícia.