Timor-Leste/Eleições

Quase 3.200 observadores, 171 dos quais internacionais, estarão espalhados por Timor-Leste este fim de semana para acompanhar as eleições legislativas antecipadas de sábado, a que concorrem oito forças políticas.

Dados do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral (STAE) obtidos pela Lusa mostram que se registaram para acompanhar a votação 3.010 observadores timorenses, parte dos quais integrando missões de outros países, como as das embaixadas da Austrália ou dos Estados Unidos.

A Austrália é o país com maior número de observadores, com mais de uma centena, divididos entre missões da embaixada em Díli e de várias universidades, com delegações que integram ainda observadores timorenses.