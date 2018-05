Actualidade

Os líderes do Japão, China e Coreia do Sul demonstraram hoje apoio ao acordo alcançado entre Pyongyang e Seul sobre a "total desnuclearização" e a paz duradoura na península coreana, comprometendo-se a cooperar para alcançar tais objetivos.

Na primeira cimeira trilateral em mais de dois anos entre os três vizinhos do nordeste da Ásia, realizada em Tóquio, o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, o Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, e o primeiro-ministro chinês, Li Kegiang concordaram em unir esforços e concentrar-se no diálogo aberto com o líder do regime norte-coreano, Kim Jong-un, com vista ao abandono irreversível do programa nuclear da Coreia do Norte.

O primeiro-ministro nipónico destacou a importância do acordo intercoreano para a estabilidade na região, sublinhando que partilha com Pequim e Seul "uma posição comum sobre as resoluções das Nações Unidas para resolver os problemas norte-coreanos", declarou Shinzo Abe, durante um intervenção conjunta dos três líderes, à margem da cimeira.