Actualidade

O órgão de propaganda de Pyongyang adverte hoje o Governo norte-americano quanto à dureza do seu discurso, instando-o a não minar o clima de diálogo criado antes da cimeira que juntará os respetivos líderes, Donald Trump e Kim Jong-un.

"Os EUA deveriam saber que é melhor absterem-se de palavras e atos que possam estragar o bom ambiente excecionalmente criado para as conversações" que em breve se realizarão entre Trump e Kim para debater a desnuclearização da península, lê-se num editorial hoje publicado no diário Rodong Sinmun, o jornal oficial do Comité Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia.

O texto sugere ainda que Washington "também deve esforçar-se por mostrar atitudes sinceras e genuínas, à altura das atuais circunstâncias".