O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) para o futuro aeroporto do Montijo viabiliza o projeto, mas aponta alguns impactes na fauna e flora locais que a ANA - Aeroportos e Navegação Aérea considera pouco significativos.

Segundo o Jornal de Negócios, o relatório de avaliação ambiental aponta já os elementos mais significativos do projeto, que, segundo o administrador da ANA Thierry Ligonnière, "são a fauna (como as aves) e, em muito menor importância, a flora, que têm de ser olhados com mais pormenor do que as outras vertentes".

"Sem surpresas no caso do Montijo", afirma o responsável citado pelo Jornal de Negócios, que acrescenta que o EIA conclui ainda por um "impacto pouco significativo na questão do ambiente sonoro" e não aponta situações onde os níveis ultrapassem os limites legais.