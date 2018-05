Actualidade

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) quer criar incentivos para fixar médicos e está a trabalhar com o Ministério da Saúde nesse sentido, reconhecendo que há um défice destes profissionais "há muitos anos".

O presidente do INEM começou a ser ouvido hoje de manhã na comissão parlamentar de Saúde, com a maioria dos partidos a questionar o responsável sobre o défice de recursos humanos e sobre o aumento do tempo de demora no atendimento das chamadas verificado no ano passado.

Sobre o défice de recursos humanos, Luís Meira reconheceu que há carências e que também se tem registado um aumento dos acidentes de serviço e do absentismo, porque vários profissionais "estão muito desgastados".