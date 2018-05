Óbito/Dhlakama

A analista da BMI Research que segue a economia de Moçambique considerou hoje à Lusa que a morte de Afonso Dhlakama fez "aumentar moderadamente" o risco político do país, dadas as incertezas sobre as negociações de paz.

"A curto prazo, o risco político foi moderadamente aumentado com a morte de Dhlakama", comentou Julie Beckenstein à Lusa, lembrando que o líder da Renamo "teve um papel central nas negociações entre o Governo e a oposição".

A sua morte, acrescentou, "ocorreu antes de qualquer acordo de descentralização ter sido finalizado e implementado, e isso levanta algumas questões sobre o futuro do processo".