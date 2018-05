Actualidade

A advogada de defesa de Pedro Dias disse hoje que interpôs recurso do acórdão do Tribunal da Guarda que condenou o arguido à pena máxima de 25 anos de prisão por vários crimes cometidos em Aguiar da Beira.

Mónica Quintela falava aos jornalistas à entrada do Tribunal de Sabrosa, onde Pedro Dias vai começar a ser julgado hoje pelo crime qualificado do furto do jipe que usou na fuga desta zona para Arouca, quando estava a ser procurado após os crimes de Aguiar da Beira.

O início deste julgamento acontece dois meses depois de Pedro Dias ter sido condenado, pelo Tribunal da Guarda, à pena máxima de 25 anos de prisão, em cúmulo jurídico, por vários crimes cometidos, entre os quais três homicídios consumados.