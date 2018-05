Actualidade

Portugal colocou hoje 1.207 milhões de euros em Obrigações do Tesouro a cinco e dez anos, com as taxas de juro em ambos os prazos a atingirem o nível mais baixo de sempre, foi anunciado.

Segundo a página da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) na Bloomberg, a cinco anos foram colocados 724 milhões de euros em Obrigações do Tesouro (OT) à taxa de juro de 0,529%, inferior à taxa do anterior leilão comparável, de 0,577%, em 14 de fevereiro.

A procura atingiu 2.019 milhões de euros para as OT a cinco anos, 2,79 vezes superior ao montante colocado.