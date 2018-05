Greve/Médicos

Os sindicatos médicos vão apresentar uma queixa no Ministério do Trabalho por causa de uma contratação feita pelo Instituto de Medicina Legal de Lisboa no primeiro dia de greve dos médicos, que teve uma adesão de 100% naquela unidade.

Segundo disse à Lusa João Proença, da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), toda a gente aderiu à greve no Instituto de Medicina Legal de Lisboa e "contrataram uma pessoa exterior ao serviço, o que põe em causa o código laboral".

"Vamos apresentar uma queixa ao Ministério do Trabalho", afirmou João Proença, explicando que a pessoa exterior ao instituto foi contratada para fazer uma autópsia.