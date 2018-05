Nuclear/Irão

O Partido Social-Democrata (PSD) português considerou hoje "um erro" a decisão dos Estados Unidos de sair do acordo nuclear com o Irão e advertiu que ela pode levar "a uma escalada descontrolada" na região.

"O acordo nuclear iraniano [...] está longe de ser perfeito, mas é melhor do que todas as outras alternativas", lê-se num comunicado assinado pelo presidente da comissão de Relações Internacionais do PSD, Tiago Moreira de Sá.

O acordo, afirma, "pode ser melhorado", nomeadamente em relação "ao programa de mísseis balísticos", mas "é um erro colocá-lo em causa", uma vez que "é a melhor garantia que existe para impedir o Irão de se tornar uma potência nuclear" e que "o seu fim pode levar a uma escalada descontrolada da tensão no Médio Oriente".