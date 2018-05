Nuclear/Irão

O barril de petróleo Brent subiu hoje mais de 3% no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, depois do presidente norte-americano, Donald Trump, ter retirado os Estados Unidos do acordo nuclear com o Irão.

O petróleo do mar do Norte, de referência na Europa, alcançou 77,17 dólares às 7:13 TMG, mais 3,09% do que no encerramento da sessão anterior e subindo para o nível mais alto desde 2014, apesar de posteriormente ter moderado a subida e de estar a cotar-se a 76,91 dólares às 9:00 TMG.

O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou na terça-feira que retira o país do acordo nuclear internacional com o Irão, assinado em 2015 entre Teerão e seis grandes potências ocidentais, e repõe as sanções económicas contra aquele país.