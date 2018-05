Actualidade

O Tribunal de Sabrosa extinguiu o processo pelo qual Pedro Dias começou hoje a ser julgado, após uma alteração jurídica do crime de furto qualificado para crimes de menor gravidade, como furto de uso de veículo e dano.

Pedro Dias entrou hoje na sala de audiência de Sabrosa acusado pelo Ministério Público (MP) do crime de furto qualificado de um jipe, da Quinta do Portal, e com o qual fugiu desta zona para Arouca, em 2016, numa altura em que era procurado por causa dos homicídios em Aguiar da Beira.

Perante o juiz, o arguido confessou ter utilizado o jipe para fugir, frisando que a sua intenção era colocar-se em "local seguro", já que estava em curso uma grande operação de busca, e que não tinha a intenção de ficar com a viatura.