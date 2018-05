Actualidade

O julgamento de um antigo presidente e de um ex-vogal da extinta Junta de Freguesia de São Jorge de Arroios, em Lisboa, acusados do alegado desvio de 316.000 euros, entre 2005 e 2009, foi adiado para setembro.

A primeira sessão estava agendada para quinta-feira no Tribunal Central Criminal de Lisboa, no Campus da Justiça, mas foi adiada para as 10:30 de 13 de setembro, disse hoje à agência Lusa fonte judicial, sem especificar os motivos.

Um dos arguidos requereu a abertura de instrução, mas a juíza de instrução criminal pronunciou os ex-autarcas "pelos factos constantes da acusação" do Ministério Público (MP), a qual indica que os arguidos gastaram o dinheiro em viagens, restauração, combustível e na contratação de serviços e avenças, alguns celebrados com familiares.