Actualidade

Um jovem que esfaqueou outro na cara, pescoço e abdómen no recinto da Queima das Fitas, no Porto, em maio de 2017, foi hoje condenado a seis anos de prisão.

Além disso, o coletivo de juízes do Tribunal São João Novo, no Porto, sentenciou ainda o arguido de 22 anos, em prisão preventiva - medida de coação mais gravosa -, a pagar as despesas hospitalares num total de 8.798 euros.

Dizendo que a pena de prisão poderia ter sido mais pesada, o juiz presidente explicou que teve em consideração a sua idade e o facto de, na altura do crime, estar alcoolizado e sob o efeito de drogas.