Actualidade

O diretor-geral da plataforma eletrónica de transporte privado de passageiros Uber para a Península Ibérica, Rui Bento, defendeu hoje ser "urgente" a aprovação de "um quadro regulatório, moderno e flexível para a mobilidade" em Portugal.

Sem querer comentar as razões que levaram o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a vetar no final de abril o diploma que regularia a atividade, e que terá agora que ser reformulado no parlamento, Rui Bento considerou ser "claramente importante ter uma lei que resolva este problema".

"A atividade da Uber e de outras plataformas já não se pode dizer que seja nova [em Portugal]. Chegámos em 2014, sabemos que cada vez mais pessoas utilizam a Uber para viajar em cidades em Portugal, sabemos que há mais de 5.000 parceiros que fazem viagens e transportam pessoas ligadas à plataforma", disse aos jornalistas, no Porto, margem da apresentação do serviço de entrega de comidas a casa - Uber Eats -, disponível na cidade a partir de hoje, das 12:00 às 00:00.