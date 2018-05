Actualidade

O Governador do Banco de Portugal disse hoje que caso os bancos não respeitem a recomendação para que a concessão de novos créditos tenha em atenção o endividamento das famílias poderão ser obrigados a fazê-lo.

"É uma recomendação, vamos ver se bancos respeitam ou não, se não respeitarem podemos passar para o nível seguinte, uma injunção", disse hoje Carlos Costa na Comissão de Orçamento e Finanças.

Em fevereiro, o Banco de Portugal fez recomendações aos bancos sobre os limites máximos de endividamento das famílias quando lhes são atribuídos novos créditos ao consumo e à habitação. Assim, ao emprestarem dinheiro, os bancos devem ter em atenção os rácios entre o montante do empréstimo e o valor do imóvel dado em garantia, entre o montante da prestação mensal e o rendimento e ainda o prazo do empréstimo.