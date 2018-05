Actualidade

As Festas do Senhor de Matosinhos, com mais de 600 anos, vão encher a cidade de música, dança, artesanato e fogo-de-artifício entre 11 de maio e 03 de junho, anunciou hoje a câmara local.

Os artistas Aurea e Richie Campbell são os cabeças de cartaz da festa, cuja principal novidade é a criação de um novo percurso que melhorará a circulação dos visitantes e também um maior desafogo da Avenida Afonso Henriques.

Outra novidade será a transferência da centenária Feira da Louça para o Jardim Basílio Teles, diante dos paços do concelho, com toda a área com iluminações dinâmicas LED.