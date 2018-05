Actualidade

Trabalhadores do INEM alertaram hoje no parlamento para falhas no sistema informático e para uma cartografia obsoleta, que podem atrasar tempos de resposta, avisando que o trabalho do instituto só é possível com recurso a horas extraordinárias dos profissionais.

Liliana Santa, da comissão de trabalhadores do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), disse aos deputados que a falta de recursos humanos é "gritante e crónica", sendo transversal a todo o tipo de profissionais que trabalha no instituto.

Além deste problema, a comissão de trabalhadores avisa que o sistema informático do INEM "está obsoleto" e tem falhas.