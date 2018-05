Actualidade

A Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL) exigiu hoje a requalificação dos itinerários complementares 8 e 2, onde têm ocorrido acidentes com vítimas mortais, o último dos quais na segunda-feira, com dois mortos.

"A CIMRL considera que a memória de todos os que têm perdido a vida, seja no IC8 ou no IC2, leva-nos à obrigação cívica e política de tudo fazer para que, de uma vez por todas, quem de direito faça o que tem de ser feito - a requalificação completa e adequada dos troços identificados do IC2 e IC8 na região de Leiria", lê-se numa moção que vai ser remetida ao Governo, deputados e "a todos os que possam, de forma direta e indireta, contribuir para a resolução desta prioridade regional".

No documento, denominado "Pela requalificação e segurança do IC8 e IC2 nos concelhos de Ansião e Pombal, na região de Leiria", a CIMRL afirma ser "indigno de um Portugal moderno, socialmente injusto e fator de inibição da fixação de pessoas e da atividade económica, o prolongamento ao longo de vários anos da situação de negligência grave do Estado, através da ausência de uma intervenção profunda de requalificação do IC8, no troço que liga Pombal a Avelar (Ansião)".