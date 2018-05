Actualidade

Os deputados do PS eleitos por Castelo Branco querem saber que medidas foram tomadas pelo Ministério do Ambiente para apurar a origem de peixes mortos na albufeira de Santa Águeda.

No documento a que a agência Lusa teve hoje acesso, os deputados Hortense Martins e João Marques explicam que recentemente houve relatos do surgimento de vários peixes mortos na albufeira de Santa Águeda, em Castelo Branco, e querem saber se o Ministério do Ambiente teve conhecimento desta ocorrência e que medidas foram tomadas para apurar a origem e para minimizar os impactos ambientais na albufeira.

"Tendo em conta que é desta albufeira que se procede à recolha de água para o abastecimento público de vários concelhos da região, quais são as garantias que o Ministério do Ambiente pode dar relativamente à qualidade da água", questionam.