Actualidade

Uma ex-bancária do BCP, em Vila Nova de Poiares, confessou hoje o desvio de 655 mil euros de contas de clientes tal como é relatado pelo Ministério Público, mas diz que o ex-marido, também arguido, não sabia do esquema.

A ex-bancária, de 44 anos, é acusada de desviar 655 mil euros de contas de clientes, especialmente idosos e emigrantes, entre 2003 e 2010, altura em que houve rescisão unilateral do contrato de trabalho.

No início do julgamento, que a defesa quis que fosse à porta fechada, mas que a juíza presidente recusou, a arguida afirmou que "é tudo verdade" aquilo que está na acusação, confirmando de forma integral os factos imputados pelo Ministério Público, à exceção da participação do ex-marido no esquema.