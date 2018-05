Nuclear/Irão

O presidente da comissão de Segurança Nacional do parlamento iraniano defendeu hoje em Lisboa que o cumprimento pelo Irão do acordo nuclear, abandonado pelos EUA, depende das "garantias práticas" da União Europeia de que resistirá às exigências norte-americanas.

A manutenção do compromisso de Teerão com o acordo nuclear "depende das garantias da parte da União Europeia", declarou hoje aos jornalistas Alaeddin Boroujerdi, presidente da comissão de Segurança Nacional e Relações Externas do parlamento do Irão, que foi recebido hoje de manhã pelo vice-presidente da Assembleia da República Jorge Lacão e pelos deputados da comissão de Negócios Estrangeiros.

"Não queremos testemunhar os mesmos erros que os EUA estão a cometer por parte da União Europeia", disse o deputado, que chefia uma delegação de parlamentares iranianos em visita a Lisboa.