Operação Fizz

A acareação entre Orlando Figueira e Paulo Blanco e a testemunha Carlos Silva, na Operação Fizz, terminou hoje com versões contraditórias, com os arguidos a dizerem que o banqueiro mentiu e este a falar na construção de uma história.

Depoimentos divergentes dos arguidos Paulo Blanco e Orlando Figueira levaram o tribunal a aceitar uma acareação entre os três intervenientes e, no final, todos mantiveram as declarações anteriores, mantendo as contradições.

"Reitero tudo o que disse nestes dois dias", "é completamente falso", "é triste e lamentável" ou "é tudo uma fábula, uma teoria da conspiração", foram algumas frases proferidas pelo presidente do Banco Privado Atlântico, Carlos Silva, que durante a acareação esteve sempre calmo, impávido a olhar para os intervenientes.