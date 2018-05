Actualidade

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) defendeu hoje que os Planos Municipais de Emergência só devem ser atualizados ou revistos caso se verifique uma "modificação relevante da realidade do território" e dos riscos associados.

"Os Planos Municipais de Emergência - elaborados de acordo com o estabelecido na Lei de Bases da Proteção Civil com o objetivo de fazer face às situações de catástrofe ou de acidente grave - estão sujeitos a revisão, mas a sua atualização ou revisão só se justifica se ocorrer uma modificação relevante da realidade do território e respetivos riscos, nomeadamente quando são identificadas novas vulnerabilidades", refere a ANMP, em comunicado.

Este esclarecimento da ANMP surge na sequência de uma notícia hoje avançada pelo JN, segundo a qual "só pouco mais de um terço das câmaras do continente tem um plano atualizado para organizar o socorro em caso de catástrofe ou acidente grave".