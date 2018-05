Actualidade

A REN e a sua homóloga marroquina têm até ao final do ano para apresentarem uma proposta de anteprojeto de construção e modelo de financiamento para a interligação elétrica Portugal-Marrocos, com base no estudo de viabilidade técnico-económico.

De acordo com a declaração conjunta assinada hoje, os operadores de rede de transporte de ambos os países, a REN - Redes Energéticas Nacionais e a ONEE - Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable, foram mandatados "para que até ao final do ano apresentem uma proposta de anteprojeto de construção e modelo de financiamento para a construção da interligação Portugal-Marrocos, com base nos resultados do estudo de viabilidade técnico-económico da interligação Marrocos-Portugal".

Em causa, está mais um passo no projeto de construção de um cabo para interconexão elétrica, com 220 quilómetros, entre os dois países.