Greve/Médicos

O Ministério da Justiça esclareceu hoje que a médica chamada pela Delegação Sul do Instituto de Medicina Legal (INMCF) para realizar uma autópsia em período de greve dos médicos está contratada em regime de prestação de serviços desde 2017.

"A chamada da médica (contratada pelo INMLCF em regime de prestação de serviços desde 2017) para a realização de autópsia por parte da direção da Delegação do Sul seguiu o procedimento usual naquela Delegação desde o início do ano", referiu o Ministério da Justiça (MJ) em resposta à agência Lusa.

Segundo o Ministério dirigido por Francisca Van Dunem, a médica "tem feito uma autópsia por semana, em média, na Delegação do Sul", tendo a autópsia agora realizada sido referente "a um corpo que deu entrada no serviço antes do início da greve" dos médicos.