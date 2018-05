Greve/Médicos

O segundo dos três dias de greve dos médicos registava, ao início da tarde, uma adesão superior à do primeiro dia, que esteve próxima dos 85% e 95%, de acordo com os sindicatos que a convocaram.

Segundo o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), no segundo dia de greve "mantém-se uma expressiva participação dos médicos", que supera a do primeiro dia.

"A participação dos médicos dos blocos operatórios na greve está hoje muito próxima dos 95%. Os blocos centrais de Leiria e do Algarve, por exemplo, estão todos encerrados e no Hospital S. João apenas um dos blocos está a funcionar", disse à agência Lusa Roque da Cunha.