Actualidade

O PSD arrancou hoje o debate quinzenal com perguntas a António Costa sobre a estratégia do PS em relação a José Sócrates, recebendo do primeiro-ministro a resposta da separação de poderes e a acusação de "deslealdade institucional".

Esta é a primeira vez que o caso judicial que envolve o antigo primeiro-ministro do PS entra de forma direta num debate quinzenal no parlamento.

"Porque razão o PS demorou mais de 3 anos a demarcar-se de José Sócrates e do seu comportamento?", questionou o líder parlamentar do PSD Fernando Negrão, inquirindo se o PS "teve medo de ser contaminado eleitoralmente" com este tema.