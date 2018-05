Actualidade

O Festival de Cinema de Cannes vai poder exibir o filme "O homem que matou D. Quixote", de Terry Gilliam, no dia 19, por decisão judicial, revelou hoje a distribuidora Océan Films na rede social Twitter.

"O Festival de Cannes quebrou o feitiço. 'O homem que matou D. Quixote" entra na história do cinema", revela a distribuidora.

Momentos antes, o delegado-geral do festival, Thierry Frémaux, tinha confirmado que a decisão do tribunal de Paris tinha sido favorável à exibição do filme.