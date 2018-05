Actualidade

O músico britânico Lloyd Cole vai dar a 06 de julho um concerto no Mosteiro da Batalha, Património Mundial da UNESCO, para assinalar o Ano Europeu do Património Cultural, anunciou hoje o município.

Numa nota de imprensa, a Câmara da Batalha, no distrito de Leiria, informa que o artista, "considerado um dos músicos mais influentes de todos os tempos, celebra no Mosteiro da Batalha, num concerto acústico, o Ano Europeu do Património Cultural".

Segundo a mesma nota, o concerto "assume-se como uma excelente oportunidade para a promoção da importância do património, envolvendo entidades públicas e privadas, num espaço de excelência patrimonial e histórico como é o Mosteiro da Batalha".