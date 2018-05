Giro

O ciclista italiano Enrico Battaglin (LottoNL-Jumbo) venceu hoje ao 'sprint' a quinta etapa da Volta a Itália, em Santa Ninfa, à frente do compatriota Giovanni Visconti (Bahrain Mérida) e do português José Gonçalves (Katusha-Alpecin).

Battaglin, de 28 anos, triunfou num 'sprint' reduzido no final da tirada de 152 quilómetros entre Agrigento e Santa Ninfa, ao fim de 4:06.33 horas, à frente de Visconti e de Gonçalves, único luso em prova.

A classificação geral não sofreu alterações nos primeiros lugares, com o australiano Rohan Dennis (BMC) a conservar a camisola rosa, com um segundo de vantagem em relação ao holandês Tom Dumoulin (Sunweb), vencedor em 2017, e 17 para o britânico Simon Yates (Mitchelton-Scott), terceiro, com Gonçalves a subir ao oitavo lugar, a 32.