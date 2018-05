Actualidade

Um ex-procurador do Ministério Público foi hoje condenado a cinco anos e quatro meses de prisão por, durante sete anos, se ter feito passar por advogado e praticar, ilicitamente, atos dessa profissão para duas empresas, desviando mais de 60.000 euros.

Durante a leitura da decisão judicial, no Tribunal São João Novo, no Porto, tendo o arguido, de 59 anos, estado ausente por motivos de doença, a presidente do coletivo de juízes considerou que atuou "com ganância", existindo o perigo de volta a cometer os mesmos atos.

"Há o perigo de repetição dos crimes porque não mostrou arrependimento, nunca se penitenciou pelo mal que fez, nunca interiorizou a culpa", acrescentou.