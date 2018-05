Actualidade

As salas de cinema portuguesas perderam quase um milhão de espectadores até abril deste ano, comparando com o mesmo período de 2017, segundo dados estatísticos do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) divulgados hoje.

Entre janeiro e abril, os cinemas nacionais contabilizaram 4,8 milhões de espectadores, ou seja, menos 16,9% (979.401 espectadores) do que nos mesmos meses de 2017.

Quanto a receitas brutas de bilheteira, a quebra foi de 15,3%, descendo de 30,5 milhões de euros para 25,9 milhões de euros.