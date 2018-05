Nuclear/Irão

O primeiro-ministro, António Costa, reiterou hoje a posição do Governo português e condenou a saída dos EUA do acordo nuclear com o Irão, considerando tratar-se de "um retrocesso para as garantias da paz no mundo".

No final da intervenção no debate quinzenal, no parlamento, a coordenadora do BE, Catarina Martins, recordou que "Donald Trump decidiu retirar os Estados Unidos do acordo nuclear com o Irão", o que considerou ser "um erro e perigoso", considerando estar-se perante uma situação à qual "Portugal não deve ficar indiferente".

"Quanto à decisão dos Estados Unidos sobre o acordo com o Irão, já tomamos posição pública, condenando essa posição e sublinhando o perigo que constitui essa decisão, que é um retrocesso para as garantias da paz no mundo", criticou.