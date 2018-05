Actualidade

A Companhia de Ballet de Leiria, o primeiro projeto de dança profissional da cidade, estreia-se no sábado num espetáculo no Teatro José Lúcio da Silva com a ambição de atuar em palcos internacionais.

A estrutura nasce no universo Annarella Sanchez, professora e coreógrafa cubana há duas décadas radicada em Portugal, que criou em Leiria uma academia de dança para iniciação e um conservatório privado que tem atraído jovens bailarinos de todo mundo, que ali procuram a especialização.

"A ideia da Companhia de Ballet de Leiria surgiu há uns três anos, a partir da necessidade de fazer apresentações clássicas", explica a coreógrafa, que assume a direção.