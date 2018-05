Actualidade

Uma equipa de cientistas do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes (IMM) descobriu o 'calcanhar de Aquiles' de umas células imunitárias que, em vez de protegerem o organismo contra o cancro, ajudam os tumores a crescerem.

A expressão é de Bruno Silva-Santos, líder da equipa e vice-presidente do IMM, cujo trabalho foi distinguido com o primeiro prémio Janssen Inovação, no valor de 30 mil euros.

Os prémios Janssen Inovação - 1º, 2º e 3º e menções honrosas - foram hoje entregues no Porto pela farmacêutica, que promove os galardões em parceria com a Universidade Católica Portuguesa.