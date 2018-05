Incêndios

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou hoje que o sistema de alerta por mensagem de telemóvel em caso de emergência ou catástrofe irá entrar em funcionamento no dia 01 de junho.

"No próximo dia 01 de junho entrará em vigor o sistema de alerta em que as operadoras enviarão um SMS preventivo de alerta", anunciou o primeiro-ministro, em resposta a uma pergunta do deputado único do PAN, André Silva, no debate quinzenal.

O deputado tinha lembrado a aprovação dessa medida, no âmbito de um pacote legislativo para a reforma da floresta, considerando que será "fundamental para prevenir tragédias como as que aconteceram nas estradas nacionais junto a Pedrógão Grande".