Actualidade

O tenista português Gastão Elias, primeiro cabeça de série, apurou-se hoje para os quartos de final do Braga Open, torneio do circuito 'challenger', ao conseguir uma grande reviravolta frente ao francês Mathias Bourgue.

O gaulês, 270.º do mundo, esteve duas vezes a servir para vencer o encontro no terceiro 'set' e dispôs de um 'match point', mas Elias, 112.º e que esteve a perder por 5-2 no derradeiro parcial, conseguiu dar a volta e triunfar por 4-6, 6-3 e 7-5, em duas horas e 25 minutos.

Esta temporada, o tenista da Lourinhã ainda não tinha atingido os quartos de final de nenhum torneio, indo agora defrontar o espanhol Sergio Gutierrez-Ferrol, que bateu o francês Gleb Sakharov, sétimo cabeça de série, por 6-3 e 6-4.