Actualidade

Os deputados da comissão de orçamento e finanças aprovaram hoje o requerimento do PCP para que sejam conhecidos os maiores devedores aos bancos apoiados pelo Estado ou que foram alvo de medidas de resolução.

Já hoje de manhã os deputados discutiram este projeto, tendo então decidido adiar a votação para o requerimento ser reformulado depois de o PSD ter feito sugestões ao requerimento que o PCP aceitou introduzir, na maioria dos casos.

Inicialmente, a expectativa era de que a votação do requerimento fosse adiada para a próxima semana, mas na continuação dos trabalhos hoje de tarde o requerimento já reformulado foi apresentado e votado, tendo sido aprovado com votos favoráveis do PCP, PSD e CDS-PP e abstenção do PS. O Bloco de Esquerda não esteve presente.