Nuclear/Irão

O próximo passo dos Estados Unidos sobre o dossiê nuclear do Irão será convencer os aliados europeus, que "partilham as mesmas preocupações" apesar de diferentes abordagens diplomáticas, a negociarem um novo acordo, indicou hoje o Departamento de Estado.

A intenção de Washington foi transmitida por Andrew Peek, vice-secretário de Estado adjunto para assuntos do Oriente Próximo (que abrange as regiões do norte de África e do Médio Oriente) numa teleconferência realizada hoje, em que a Lusa participou, um dia depois do Presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado a saída dos Estados Unidos do acordo nuclear e o restabelecimento de sanções económicas a Teerão.

O acordo nuclear foi assinado em 2015 entre o Irão e o grupo 5+1 (EUA, Rússia, China, França, Reino Unido e Alemanha).