Greve/Médicos

O segundo dia de greve dos médicos paralisou por completo "várias unidades" e a "maioria dos blocos operatório" registou uma "paragem da atividade na ordem dos 90% ", segundo os sindicatos, que acusam o Governo de "inqualificável insensibilidade".

"Contrapondo a este enorme descontentamento dos médicos perante a situação atual da Saúde, assiste-se à inqualificável insensibilidade do Ministro da Saúde, do Ministro das Finanças e do Primeiro-Ministro que não aceitam as múltiplas propostas sindicais para negociar", lê-se num comunicado conjunto do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), hoje divulgado.

Segundo as duas estruturas sindicais, o segundo dia de greve dos médicos, que hoje decorre, registou uma "expressiva adesão" à greve, "com várias unidades com adesões de 100%, maioria dos blocos operatórios com paragem da atividade na ordem dos 90% e unidades dos cuidados de saúde primários com adesão superior a 80%".