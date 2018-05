Eurovisão

A 63.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, que está a decorrer em Lisboa, com um orçamento estimado entre os 19,7 milhões e os 20,1 milhões de euros, é a mais barata desde 2008, anunciou hoje a organização.

"O valor gasto este ano é o mais baixo desde 2008, ano em que começou a haver duas semifinais", afirmou hoje o supervisor executivo do Festival Eurovisão da Canção, Jon Ola Sand, numa conferência de imprensa no Parque das Nações, em Lisboa, onde foi montado o 'quartel-general' do concurso.

A 63.ª edição do festival, que se realiza em Lisboa pela primeira vez, porque Portugal se sagrou vencedor no ano passado com Salvador Sobral e a canção "Amar pelos dois", é organizada pela European Broadcasting Union (EBU) em parceria com a RTP.