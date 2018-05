Actualidade

O presidente da Associação Nacional do Turismo (ANT), Francisco Coelho, considerou hoje como prioritário iniciar um "diálogo construtivo" com o Estado, apelando para a dispersão de competências concentradas na administração central.

"Considera-se prioritário iniciar um diálogo construtivo com o Estado, transferindo para as organizações as competências e meios que estão concentrados na administração Central", disse Francisco Coelho que falava, em Lisboa, durante a cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais da ANT.

Para o responsável é igualmente importante "evitar a dispersão, a duplicação de intervenções e o desperdício de recursos".