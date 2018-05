Actualidade

Os deputados aprovaram hoje na comissão de orçamento o projeto do Bloco de Esquerda consensualizado com o PS que obriga os bancos a refletirem nos contratos do crédito à habitação os valores negativos das taxas Euribor.

A ratificação da votação já realizada em grupo de trabalho foi feita hoje à tarde por unanimidade dos grupos parlamentares presentes.

O PS anunciou em 22 de março ter chegado a acordo com o Bloco de Esquerda para que os clientes de bancos sejam beneficiados com um crédito de juros relativo à totalidade do período em que a taxa Euribor seja negativa.