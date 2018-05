Actualidade

As obras de restauro da Igreja da Misericórdia, em Penafiel, que representaram um investimento de cerca de 810 mil euros, vão ser inauguradas no sábado, anunciou hoje a instituição.

Os trabalhos foram apoiados por fundos comunitários e tiveram "como objetivo fundamental realizar a intervenção física ao nível da reabilitação da Igreja da Misericórdia, assim como a conservação e restauro do seu acervo artístico", assinala a Santa Casa da Misericórdia de Penafiel num comunicado enviado hoje à Lusa.

A cerimónia inaugural está marcada para as 16:30, com a participação de dirigentes da instituição, do presidente da câmara e de representantes da Direção Regional de Cultura do Norte, entre outros.