A Sonae Indústria obteve um lucro de 3,8 milhões de euros no primeiro trimestre, valor que representa uma redução de 2,6 milhões (40,8%) face ao mesmo período do ano passado, foi hoje comunicado.

"A descida do resultado líquido face ao período homólogo explica-se sobretudo pela redução no EBITDA [resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações] dos negócios integralmente detidos", avança a Sonae Indústria no relatório publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O presidente do Conselho de Administração, Paulo Azevedo, citado no documento, explica que "o EBITDA recorrente dos negócios integralmente detidos foi negativamente afetado" pelos resultados da América do Norte "que sofreram o impacto da depreciação do dólar canadiano face ao euro, e pelo aumento dos custos da madeira e energia".