Actualidade

A aliança opositora Pacto pela Esperança venceu hoje as eleições na Malásia, com maioria parlamentar, e colocou um fim a 60 anos da Frente Nacional (FN) no poder.

A Comissão Eleitoral da Malásia indicou que o Pacto pela Esperança, coligação liderada pelo ex-chefe do Governo Mahathir bin Mohamad, de 92 anos, tem garantidos 112 deputados, enquanto a coligação governamental, que integra a FN, conseguiu eleger apenas 76.

No Estado de Johor, onde o Partido Malaio - dominante na Frente Nacional - foi fundado, o Pacto pela Esperança venceu.